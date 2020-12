Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : à 514,5E, meilleure clôture historique presque acquise Cercle Finance • 29/12/2020 à 17:11









(CercleFinance.com) - A 30 minutes de la clôture, LVMH qui gagne +2,2% à 514,5E, voit sa meilleure clôture historique presque acquise. Encore un petit effort des acheteurs et le zénith absolu intraday des 515,25E du 15/12 sera effacé et la route des 535E (report d'amplitude) sera grande ouverte.

Valeurs associées LVMH Euronext Paris +1.75%