LVMH : à 1% d'un re-test du zénith des 440E

Cercle Finance • 05/11/2020 à 14:20









(CercleFinance.com) - LVMH grimpe de +3% et ouvre un 'gap' au-dessus de 421,9E pour se retrouver à 1% d'un re-test du zénith des 440E (en intraday) inscrit le 19/10. Mais d'ores et déjà, LVMH se prépare à inscrire sa meilleure clôture puisque le cours se situe au-delà des 432,9E. Mais il s'agit d'un obstacle majeur qui risque d'occasionner des hésitations (fermeture du 'gap' des 412,9E?): si tel n'est pas le cas, rallye probable en direction des 470E.

Valeurs associées LVMH Euronext Paris +3.54%