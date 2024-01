Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LVMH : +9% retour instantané aux sommets, CAC40 dopé information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 10:26









(CercleFinance.com) - LVMH bondit de +9% vers 749E et repasse positif de +2% sur 2024 : le titre renoue avec son zénith du 15/12 (748,4E en clôture) et pourrait tester incessamment les 750/753E (plus haut intraday de la mi-décembre).

L'impact de l'envol de LVMH est décisif dans cette hausse de 1,5% du CAC40, au moment même où la France est menacée de blocage par les agriculteurs, ou le pays bat un record absolu de déficits et où les taux viennent de se tendre de +25Pts depuis le 1er janvier.

Avec une capitalisation de 415MdsE, supérieure de plus de 60% par rapport à l'Oréal, du double de son rival Hermès, du triple de Total Energies, même si la BCE avait abaissé ses objectifs de PIB pour 2024 la veille et que Wall Street risquait de consolider après 5 records d'affilée, le CAC40 bondirait de toute façon au-delà de 7.500Pts.

Mais une hausse de +9% de LVMH témoigne également du singulier manque de pertinence des anticipations des 'experts' qui sont pourtant des centaines à suivre la valeur





