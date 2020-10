Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : +7% vers 432E, 50% de la hausse du CAC40 Cercle Finance • 16/10/2020 à 09:36









(CercleFinance.com) - Une fois de plus, LVMH surprend avec des ventes qui semblent défier l'atmosphère de crise qui sévit en Europe et aux Etats Unis, et ce grâce à la Chine. LVMH ouvre un 'gap' au-dessus de 409E et s'envole de +7% vers 432E, ce qui représente 50% de la hausse du CAC40 (+1,4%), les gains de Kering, Hermès ou Pernod Ricard dans son sillage apportant les 50% restants. Le titre n'est plus qu'à 1,5% de son record absolu du 17 janvier à 439E, avec des ventes qui n'ont tout de même rien à voir avec leur niveau du début d'année: l'expansion des multiples se poursuit donc.

Valeurs associées LVMH Euronext Paris +6.89%