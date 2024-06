Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LVMH : +4% en 48H, se rapproche du 'gap' des 767,7E information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 11:33









(CercleFinance.com) - LVMH reprend +4% en 48H (+1,6% ce 6 juin) et se hisse vers 7656E, à quelques fractions du plancher des 767E du 2 mai.

Le titre pourrait combler incessamment le 'gap' des 767,7E du 21 mai, avant de s'attaquer à la résistance des 795E qui remonte au 10 mai.





Valeurs associées LVMH 762.70 EUR Euronext Paris +1.34%