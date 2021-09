LVMH : 25 000 recrutements pour les moins de 30 ans d’ici à la fin 2022, dont 2 500 CDI en France

(AOF) - LVMH accélère sa politique RH et RSE en faveur des jeunes (soit des moins de 30 ans) notamment dans ses dimensions de formation et d'accès à l'emploi. D'ici à la fin 2022, le groupe prévoit de recruter 25 000 jeunes de moins de 30 ans dans le monde, dont près de 5 000 en contrats de stage ou d'apprentissage et 2 500 en CDI en France. Pour soutenir cette ambition, LVMH renforce son plan d'actions " Craft the future " destiné à la jeunesse, dans toute sa diversité.

Après un pilote ayant rencontré un grand succès, LVMH ouvre l'accès à tous les jeunes dans le monde, quels que soient leur parcours ou leur formation, à une plateforme éducative, INSIDELVMH.com, destinée à les aider à mieux comprendre les différents métiers du luxe et à s'y projeter.

LVMH agit également en faveur de la sauvegarde, la transmission et le recrutement dans les métiers d'artisanat et de vente, avec son programme " Métiers d'Excellence ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Révolution culturelle pour l’univers du luxe

D’après le cabinet Bain, en 2020, les achats en ligne devraient faire un bond, pour représenter 23% du marché contre seulement 12% en 2019. Si, jusqu’à présent, ce sont essentiellement les inaugurations de boutiques dans le monde qui assuraient la croissance des grandes maisons, le e-commerce devient la priorité. Les points de vente vont devoir devenir plus efficaces, en misant sur les technologies et les data.

Le leader mondial donne l’exemple. Pour LVMH il est nécessaire de changer d’état d’esprit. Il a décidé de passer en «digital first» pour ses défilés et sa commercialisation. Cela constitue un virage stratégique fort car, l’an passé, le groupe a réalisé seulement 8,5% de son chiffre d’affaires en ligne.