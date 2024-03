Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LVMH : +2% vers 884E, tutoie le record des 902E information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 09:58









(CercleFinance.com) - Un petit coup de booster sur LVMH (+2% vers 884E) et le tour est joué : le CAC40 -attendu stable à l'ouverture- s'envole vers 8.200, nouveau record absolu.

Le titre qui aligne 7 séances de hausse consécutives n'est plus qu'à 2% de son record absolu des 904E du 24/04/2023 (902E en clôture).





Valeurs associées LVMH Euronext Paris +1.63%