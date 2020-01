LVMH : +13% sur le résultat net pdg, les avis des analystes

(CercleFinance.com) - Les ventes de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton s'inscrivent à 53,7 milliards d'euros en 2019, en croissance de 15%. La croissance organique des ventes s'établit à 10%. Les ventes sont en hausse de 12% au quatrième trimestre par rapport à la même période de 2018. La croissance organique est de 8% sur le trimestre.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 11,5 milliards d'euros en 2019, en hausse de 15% par rapport à 2018. La marge opérationnelle courante s'inscrit à 21,4%. Le résultat net part du Groupe s'élève à 7,2 milliards d'euros, en hausse de 13%.

Oddo souligne que la croissance organique des ventes à +8% sur le 4ème trimestre ressort à peu près en ligne avec les attentes mais a ralenti par rapport aux 11% du trimestre précédent, le résultat opérationnel pour l'année (11,5 MdE) dépasse les attentes mais de peu (consensus proche des 11.4 MdE). Suite à cette publication, Oddo confirme son conseil à l'achat avec un objectif de 471 E.

Le bureau d'analyses estime que la performance en Mode et Maroquinerie reste exceptionnelle ; ' si Bulgari en Joaillerie, les grandes marques en Parfums et Cosmétiques (ventes en croissance à deux chiffres au T4) et Sephora dans la distribution sélective ont performé solidement, la croissance des volumes est restée exceptionnelle au T4 en M&M. notamment chez Louis Vuitton et Dior (croissance organique de la division à +15%) '.

' D'autres facteurs négatifs, certains non récurrents sont, en outre, venus peser sur les résultats : baisse plus visible des résultats de DFS réalisant 30% de son activité à HK en Distribution Sélective, dépréciations de stocks de nouvelles marques de cosmétiques aux USA dans la division Parfums & Cosmétiques, remise au carré chez Tag Heuer en Montres et Joaillerie, poste autres charges lesté de la donation pour Notre Dame et de coûts liés à Tiffany, coût accru de couvertures de change étendues pesant sur le résultat financier ' explique Oddo.

' Pour l'année la marge en M&M ressort à 33.0% (34.7% sur le seul S2 !), c'est nettement au-dessus des attentes et se rapproche des plus hauts historiques récents pour la division (35.3% en 2011). M&M en 2019 pèse près de 64% des résultats opérationnels totaux du groupe ' rajoutent les analystes.

Les analystes de BofA Merrill Lynch estiment que les ventes du 4ème trimestre sont légèrement en dessous des prévisions. ' La croissance demeure solide à +15% sur l'année 2019 et est globalement en ligne avec le consensus '.

' La direction mentionne un ' très fort mois de Janvier ', ce qui devrait soutenir le sentiment malgré les craintes en raison du virus Coronavirus en Chine.

“Avec un PER de 22 sur 2020, nous pensons que les actions sont particulièrement attrayantes étant donné l'exécution exceptionnellement bonne et les aspects défensifs '.

Au sujet de Tiffany, BofA-ML indique que la marque a un 'potentiel non exploité'. 'Nous pensons que le plan de redressement de Tiffany est convaincant mais nécessite une exécution solide et rapide, ce dont LVMH est un expert', indique le bureau d'analyses américain.

Selon BofA-ML, des investissements doivent être faits pour relancer la marque. Précisément, LVMH a fait ses preuves dans la transformation des marques. Le groupe sera en mesure d'effectuer les investissements requis dans les produits et les magasins.