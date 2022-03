Luxe : l'immobilier français devrait être peu touché par les sanctions contre les oligarques

(AOF) - Selon l'agence immobilière spécialisée dans les biens de luxe Barnes, la guerre en Ukraine ne devrait que faiblement pénaliser le marché français. En effet indique-t-elle, les années 90, époque à laquelle des milliardaires russes achetaient, à des prix records, des biens d'exception dans le " triangle d'or " parisien et les stations huppées telles qu'Antibes, Courchevel et Megève est révolue.

Depuis l'annexion de la Crimée en 2014 et les premières sanctions contre certains oligarques, les acheteurs russes étaient beaucoup moins présents. Ils ont même complètement disparu avec la pandémie. Ils ont laissé la place aux Français de retour de l'étranger, aux Libanais et, depuis que les frontières sont de nouveau ouvertes, aux Européens (Allemands, Belges et Suisses) et aux Américains du Nord.

" La clientèle russe pèse aujourd'hui moins de 0,5 % de nos transactions, soit 7 à 8 transactions par an dans le segment des biens au-delà de 5 millions d'euros. Ce recul de cette clientèle ces dernières années a été si fort que nous avons aujourd'hui plus de vendeurs que d'acheteurs russes en France " explique le président de Barnes, Thibault de Saint Vincent.

Les propos du ministre de l'Economie Bruno Le Maire annonçant, sur son compte twitter, la " création d'une task force pour repérer l'ensemble des oligarques russes en France, leurs biens et leurs avoirs afin de pouvoir les geler " ne devrait pas, non plus, susciter une vague de cessions, estime l'agence.

" A ce jour, nous n'avons pas reçu de demande d'information de la part des services fiscaux sur nos clients russes " constate Barnes.

Avant de conclure : " vendre, c'est prendre le risque de voir le produit de la vente gelé, alors que rester propriétaire peut permettre de continuer à profiter de son bien ". Sous réserve qu'il n'y ait pas de saisies, qui pourraient voir le jour dans ce contexte.