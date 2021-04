Luxe : l'Asie et la consommation locale, les deux moteurs du secteur selon Deutsche Bank

(AOF) - LVMH a ouvert la saison des publications trimestrielles avec une croissance organique impressionnante de 52% de la branche Mode et Maroquinerie. Le plus surprenant est le taux de croissance sur deux ans. Il était de 33% au troisième trimestre 2020, de 36% au quatrième trimestre 2020 et de 37% au premier trimestre 2021, commente le broker. Selon ce dernier, ces chiffres montrent que les deux principales marques du groupe, Louis Vuitton et Dior, gagnent de façon régulière des parts de marché.

Le bureau d'études met en avant la robustesse de l'Asie et l'importance de la consommation locale, les deux clefs du marché cette année.

Il estime qu'Hermes et Bottega Veneta (Kering) sont les plus exposés à ces deux thèmes, alors que Gucci, Salvatore Ferragamo et Burberry ont montré par le passé une forte exposition au tourisme.

Dans la branche Montres et Joaillerie ajoute Deutsche Bank, la tendance de LVMH à deux ans est stable : 0% au premier trimestre 2021 après -1% au dernier trimestre 2020. Il s'agit néanmoins d'une accélération visible par rapport à la baisse de 27% accusée au cours des neuf premiers mois de 2020. LVMH a précisé que la joaillerie continuait de surperformer les montres, une bonne nouvelle pour Richemont, une moins bonne pour Swatch, conclut l'analyste.

Au final, il a relevé son objectif de cours sur Boss de 27 à 30 euros tout en réitérant sa recommandation Conserver. Il a relevé son objectif de cours sur Tod's de 28,5 à 30 euros tout en réitérant sa recommandation Conserver. Il a également relevé son objectif de cours sur Salvatore Ferragamo de 16,5 à 17 euros tout en réitérant sa recommandation Conserver. Enfin, il a relevé son objectif de cours sur Richemont de 104 à 107 francs suisses tout en réitérant sa recommandation d'Achat.