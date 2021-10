Luxe : Brad Pitt lance la deuxième édition de son champagne rosé

(AOF) - Après le succès du Champagne Fleur de Miraval ER1 lancé en octobre 2020, Brad Pitt, la Famille Perrin et la Famille Peters ont annoncé aujourd’hui la sortie mondiale de leur seconde édition ER2 (E pour Exclusivement et R pour Rosé). Ce vin a été élevé sur lies dans l’obscurité des caves de la Maison de Champagne pendant trois ans. L'assemblage est à 75% Chardonnay et 25% Pinot Noir. Ce lancement témoigne de l'intérêt croissant des acteurs du champagne pour le champagne rosé. Vendues plus chères et assimilées à une consommation de luxe, ces bouteilles sont aussi plus rentables que le Brut.

" L'année dernière, j'ai été impressionné par le succès de notre première édition, Fleur de Miraval ER1. Avec ER2, nous avons repoussé les limites encore plus loin, notamment sur le plan de la qualité. Seule maison de Champagne exclusivement dédiée au Champagne Rosé, chaque édition de Fleur de Miraval est une quête constante de beauté et une volonté de créer un espace de liberté pour tous les possibles", a commenté Brad Pitt.