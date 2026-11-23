Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, n'a pas été impliqué dans la décision du conseil d'administration de Nvidia de réintégrer Jensen Huang au poste de directeur général, a déclaré lundi une source à Reuters.
Le président Donald Trump a déclaré à CNBC qu'il était intervenu et avait conclu un “accord” avec le conseil d'administration de Nvidia dimanche afin de permettre à M. Huang de reprendre ses fonctions. M. Lutnick fait l'objet de critiques de plus en plus vives concernant son rôle dans la supervision des contrôles à l'exportation des puces américaines vers la Chine, et le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a reproché au département de M. Lutnick l'absence de contrôles à l'exportation concernant Megaspeed, un partenaire de Nvidia.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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