Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, n'a pas été impliqué dans la décision du conseil d'administration de Nvidia de réintégrer Jensen Huang au poste de directeur général, a déclaré lundi une source à Reuters.

Le président Donald Trump a déclaré à CNBC qu'il était intervenu et avait conclu un “accord” avec le conseil d'administration de Nvidia dimanche afin de permettre à M. Huang de reprendre ses fonctions. M. Lutnick fait l'objet de critiques de plus en plus vives concernant son rôle dans la supervision des contrôles à l'exportation des puces américaines vers la Chine, et le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a reproché au département de M. Lutnick l'absence de contrôles à l'exportation concernant Megaspeed, un partenaire de Nvidia.