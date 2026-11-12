Lutnick, le secrétaire au Commerce de Trump, critiqué au sujet des exportations de puces électroniques après la démission du directeur général de Nvidia

Un nombre croissant de législateurs critiquent le secrétaire au Commerce Howard Lutnick au sujet du refus de l’administration d’ajouter des dizaines d’entreprises chinoises à une liste noire commerciale américaine majeure, et se demandent si le gouvernement a correctement supervisé les exportations de Nvidia vers la Chine.

Les critiques à l’encontre des actions de Lutnick sont antérieures à la démission, jeudi, de Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , qui a annoncé qu’il quitterait son poste de directeur général du premier fabricant de puces d’IA après les révélations d’une liaison avec une femme que les autorités américaines soupçonnent d’espionnage pour le compte de Pékin. Mais l’accusation selon laquelle Lutnick n’aurait pas fait assez pour restreindre les livraisons de puces d’IA vers la Chine a refait surface à mesure que les répercussions des agissements de Huang s’amplifient.

“Le secrétaire Howard Lutnick et le sous-secrétaire Jeffrey Kessler doivent expliquer pourquoi ils n’ont pas comblé les failles du contrôle des exportations et agir dès aujourd’hui pour s’assurer que notre technologie de pointe ne serve pas à renforcer l’armée chinoise”, a déclaré la sénatrice Elizabeth Warren, démocrate du Massachusetts.

Huang, de Nvidia, s’est prononcé en faveur d’une augmentation des exportations vers la Chine, malgré un flot constant de critiques de la part des partisans d’une ligne dure à l’égard de la Chine, issus des deux partis, qui réclament de restreindre l’accès de Pékin à cette technologie.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que le président Donald Trump “gardait pleinement confiance dans le secrétaire et dans sa capacité à assumer ses fonctions”. Le ministère du Commerce n’a pas immédiatement réagi.

Le sénateur républicain John Kennedy a déclaré à Politico que le secrétaire devait répondre à des questions concernant l’autorisation de ventes de puces américaines de pointe à la Chine.

Axios a rapporté mercredi que Lutnick avait freiné la répression menée par Trump contre les entreprises soupçonnées de détourner les puces de Nvidia vers la Chine.

En juin, Reuters a rapporté que l’administration Trump s’était abstenue d’ajouter à une liste noire commerciale la start-up chinoise spécialisée dans l’IA DeepSeek, le fabricant de puces mémoire CXMT et plus d’une centaine d’autres entreprises signalées comme présentant des risques pour la sécurité nationale.

Les États-Unis n’ont ajouté aucun nouveau nom à leur “Entity List” depuis octobre 2025, ce qui représente la plus longue période sans ajout depuis plus d’une décennie.

Le président républicain de la commission du renseignement du Sénat a exhorté jeudi Lutnick à exclure CXMT 688825.SS du marché américain et à lui refuser l’accès aux technologies américaines.

Le sénateur Tom Cotton a déclaré jeudi dans une lettre que CXMT “représente un risque croissant pour notre prospérité économique et notre supériorité militaire. Les États-Unis doivent prendre des mesures pour empêcher CXMT de renforcer sa présence sur le marché mondial”.

CXMT n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.