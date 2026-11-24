Lundi a été une bonne journée pour ceux qui aiment prendre des risques, mais le mois de décembre pourrait bien les mettre à l'épreuve

Lundi a été une bonne journée pour les amateurs de risque. Nvidia a réintégré Jensen Huang au poste de directeur général, tandis que la baisse des cours du pétrole a atténué le risque d'une hausse de l'inflation et a apporté un soutien supplémentaire au rebond technique du marché boursier. Cependant, le mois de décembre pourrait mettre à l'épreuve la détermination des investisseurs à conserver leurs positions, dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et de diminution de la liquidité.

Les traders ont tendance à réduire leur exposition en fin d'année, période durant laquelle la liquidité du marché diminue également. Il est donc d'autant plus nécessaire d'agir rapidement et d'éviter de négocier dans des conditions de faible liquidité — en particulier lorsque les banques centrales devraient relever leurs taux d'intérêt, ce qui accroît le risque de volatilité dans le climat tendu des marchés de fin d'année.

Des hausses de taux sont attendues en décembre aux États-Unis, dans la zone euro, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, en Inde et au Japon. Si la chute du prix du pétrole de près de 30 dollars le baril en novembre pourrait tempérer les anticipations d'un nouveau resserrement monétaire, les cours du brut sont restés élevés pendant longtemps. Le pétrole pourrait donc devoir baisser encore davantage pour empêcher une nouvelle hausse des taux d'intérêt en 2027.

La possibilité que l'inflation reste élevée alors qu'une politique monétaire plus restrictive ralentit la croissance économique pourrait inciter les traders — qui se sont précipités pour acheter des actions — à marquer une pause. Cela pourrait également les encourager à réaliser leurs bénéfices.

La flambée du dollar est particulièrement préoccupante pour les opérations de “carry trade” qui ont prospéré parallèlement aux actions. Un dollar plus fort accentue la pression sur les devises des marchés émergents, moins liquides, qui sont souvent privilégiées dans les stratégies de taux d'intérêt. La hausse de la volatilité des marchés des changes qui en résulte accroît les risques liés aux opérations de “carry trade”, car les devises émergentes moins liquides – qui peuvent connaître des fluctuations brutales même sur des marchés ordonnés – pourraient se comporter de manière chaotique en décembre.

Un certain nombre de devises des marchés émergents et de devises liées aux matières premières à bêta élevé ont déjà enregistré des baisses substantielles. Celles qui ont atteint, ou qui approchent, des plus bas historiques pourraient être gravement affectées par une ruée de fin d'année vers l'achat de dollars.

Stocks, oil and the dollar

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