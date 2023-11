Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lumibird: vers un partenariat technologique pour Cilas information fournie par Cercle Finance • 24/11/2023 à 08:58









(CercleFinance.com) - Le Groupe Lumibird, leader européen des technologies laser, confirme orienter ses discussions sur le dossier Cilas vers un partenariat plus technologique et industriel que capitalistique.



Lumibird confirme en effet que son projet d'investissement dans Cilas ne s'étend pas au-delà d'une participation de 37% du capital, sans influence notable.



' L'intérêt d'un rapprochement reste entier, et s'est même renforcé cette année. Dans ce contexte, la volonté du Groupe est de construire un accord avec Cilas, où Lumibird contribuera très activement au développement d'une filière de défense souveraine ' indique la société.





Valeurs associées LUMIBIRD Euronext Paris +0.15%