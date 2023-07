Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lumibird: salué pour son point d'activité semestriel information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 15:34









(CercleFinance.com) - Lumibird s'adjuge plus de 4% au lendemain de la présentation d'une croissance soutenue de son chiffre d'affaires, en hausse de 22% au deuxième trimestre 2023 à 56,3 millions d'euros, et de 16% pour l'ensemble du premier semestre, à 97,2 millions.



'Avec de nouvelles capacités de production désormais pleinement opérationnelles, la croissance du chiffre d'affaires renoue avec la forte demande sur les marchés stratégiques de Lumibird', explique le spécialiste des technologies laser.



Sur son périmètre actuel, Lumibird maintient ses objectifs d'une croissance organique du chiffre d'affaires de 8-10% par an et d'une marge d'EBITDA entre 20 et 25%. L'évolution de l'EBITDA 2023 devrait être comparable avec la saisonnalité de l'année précédente.





Valeurs associées LUMIBIRD Euronext Paris +4.58%