Lumibird recule après avoir réduit son objectif de marge d’Ebitda 2023

(AOF) - Lumibird perd 4,81% à 16,22 euros après avoir abaissé sa prévision de marge d’Ebitda pour 2023. Le spécialiste européen des technologies laser cible désormais une marge comprise entre 18% et 23% contre une fourchette précédente de 20% à 25%. Il a en revanche confirmé son objectif d’une croissance organique de son chiffre d'affaires de 8 à 10%. Lumibird prévoit un chiffre d’affaires publié de 250 millions d’euros. Le groupe pourrait également procéder à des croissances externes.

Le gearing de 27% " permet au groupe de préserver sa flexibilité financière et sa capacité à continuer de financer ses ambitions de croissance externe, notamment grâce à une dette d'acquisition mobilisable de 82,5 millions d'euros ".

A horizon 2026, l'objectif est le maintien d'une croissance organique de 8 à 10% et une progression de la marge d'Ebitda à 25%.

L'année dernière, le résultat net est ressorti à 11,4 millions d'euros contre 13,9 millions d'euros en 2021. L'Ebitda a reculé de 4% à 31,3 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 16,4% contre 20,1% en 2021.

" Les tensions sur les approvisionnements et les charges de structure nécessaires pour anticiper la croissance expliquent la moindre rentabilité de l'exercice ", a expliqué la société.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 191 millions d'euros, en croissance interne de 12%.

