LUMIBIRD présentera un nouveau plan stratégique d'ici la fin de l'année

(AOF) - Lumibird affiche une perte nette de 1,9 million au premier semestre contre un bénéfice de 1,8 million d'euros un an auparavant. Le groupe a enregistré une charge de 3,8 millions d'euros liée à la fraude aux moyens de paiement subie par la filiale Halo-Photonics. Le résultat opérationnel courant du spécialiste des technologies laser a, lui, progressé de 9,7% à 2,9 millions d'euros.

" Cette performance s'explique par la résistance de l'activité ( chiffres d'affaires : - 11,5% à 45,8 millions) dans un contexte de récession mondiale, une forte augmentation de la marge brute - en particulier pour la division Laser - et un strict contrôle des charges externes" a expliqué le groupe.

Compte tenu d'une trésorerie " active " de 78,6 millions (vs 50,3 millions), la dette financière nette passe de - 18,2 millions au 31 décembre 2019 à 10,6 millions au 30 juin 2020 (intégrant le financement d'Ellex et l'impact de la fraude aux moyens de paiement précédemment mentionnés), situation dans laquelle le groupe préserve sa flexibilité financière et sa capacité à continuer de financer les ambitions de croissance externe.

Compte tenu de sa nouvelle dimension et des importantes perspectives qui s'offrent lui, le groupe travaille actuellement à l'élaboration d'un nouveau plan stratégique qui sera présenté au marché avant la fin de l'année. Les objectifs actualisés qui découleront de ce plan stratégique, intégrant les activités d'Ellex, se substitueront aux objectifs du groupe précédemment suspendus.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Biens d'équipement

Après quatre années de forte croissance, portée en particulier par l'aéronautique, l'automobile et la mécanique, les achats de machines-outils en France ont légèrement baissé en 2018 selon l'étude de marché annuelle du Symop, le syndicat professionnel du secteur. Les ventes ont atteint 1,632 milliards d'euros en France, en baisse de 0,6% par rapport à 2017. Face à ce ralentissement, les producteurs français ont mieux résisté que leurs voisins européens, notamment allemands et italiens. Leur positionnement sur des marchés de niche, plutôt haut de gamme, leur est donc profitable. Avec 739 millions d'euros de machines produites en 2018 ils constituent seulement 3% de la production européenne. Les commandes ont très légèrement progressé (+0,9%).

Le Symop table sur une progression limitée à 2% du marché des machines-outils en 2109 en raison de la conjoncture internationale, marquée par le Brexit et la guerre commerciale sino-américaine.