Lumibird: ouverture d'une nouvelle filiale en Inde

(CercleFinance.com) - Lumibird annonce l'ouverture de sa nouvelle filiale indienne à Mumbai, Lumibird Medical India, qui a pour but de dynamiser les ventes des produits Quantel Medical et Ellex en Inde, où les pathologies ophtalmiques sont en augmentation.



'En raison de l'augmentation de la part des maladies oculaires et de la croissance modérée des avancées technologiques, le marché devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé de 7,3%', précise la société française.



Le spécialiste des technologies laser proposera dans le pays une gamme commune d'échographes et de lasers ophtalmiques ainsi que des équipements pour le diagnostic et le traitement de la sécheresse oculaire.





Valeurs associées LUMIBIRD Euronext Paris +0.83%