Lumibird : nomination d'un directeur de la RSE

(CercleFinance.com) - Le spécialiste des technologies laser Lumibird annonce la nomination, à compter du 29 juin, de Frédéric Chiquet au poste nouvellement créé de directeur de la responsabilité sociale et sociétale (RSE). Frédéric Chiquet évolue depuis 14 ans chez Lumibird dans des fonctions de direction de programme. Il s'attachera à définir un plan d'action applicable à l'ensemble du groupe et implémenter les indicateurs nécessaires à l'évaluation de la performance.

Valeurs associées LUMIBIRD Euronext Paris 0.00%