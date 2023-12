Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lumibird: lourd repli après un ajustement d'objectifs information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 14:40









(CercleFinance.com) - Lumibird accuse vendredi l'une des plus fortes baisses du marché parisien après avoir réévalué, à quelques semaines de la clôture de l'exercice, ses objectifs financiers pour 2024.



Le spécialiste des technologies laser dit désormais tabler sur un chiffre d'affaires annuels d'au moins 200 millions d'euros, soit une croissance organique d'au moins 5%, inférieure aux 8% annoncés en début d'année et confirmés fin octobre.



Dans un communiqué, le groupe évoque des reports de livraisons liés à des retards techniques dans la qualification et la production de certains produits, ainsi que des reports de commandes pour des raisons règlementaires ou dues à des ajustements de planning chez les clients.



La société indique avoir également pâti d'effets de change défavorables persistants au 4e trimestre.



La révision à la baisse de sa prévision de chiffre d'affaires annuel impactera mécaniquement sa marge opérationnelle (Ebitda), désormais attendue supérieure à 17%, soit en-dessous des 20% précédemment annoncés.



A 14h20, Lumibird décrochait de presque 15% dans un marché parisien en légère hausse (+0,4% en moyenne). Depuis le début de l'année, le titre chute de plus de 32%.



Issu du rapprochement en 2017 entre Quantel et Keopsys, Lumibird fabrique des lasers haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).





