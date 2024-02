Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lumibird: le titre surperforme après une note positive information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 15:47









(CercleFinance.com) - Le titre Lumibird progresse lundi à la Bourse de Paris suite à des commentaires favorables d'Euroland, qui fait du spécialiste des lasers industriels sa 'pépite de la semaine'.



Vers 15h30, l'action gagne 1,8%, surperformant nettement un marché parisien en léger repli (-0,1%).



Après la récente baisse de son cours boursier, Lumibird offre actuellement un point d'entrée attrayant, se négociant à un multiple VE/Ebitda de 7,4x pour l'exercice 2024, bien en deçà de sa moyenne historique de 12,4x sur cinq ans, explique Edouard Poulle, gérant chez Homa Capital, cité dans la note.



'Cette décote offre aux investisseurs une opportunité intéressante d'investir dans une entreprise technologique française de qualité, leader sur ses marchés cibles, rentable et en croissance', souligne le gérant.



D'après le professionnel, l'ex-Quantel bénéficie de fondamentaux 'solides' et de perspectives de croissance 'prometteuses' pour 2024.





Valeurs associées LUMIBIRD Euronext Paris +2.65%