Lumibird : le rachat de de Convergent Photonics est apprécié

(AOF) - Les investisseurs saluent l’acquisition de Convergent Photonics par Lumibird, propulsant l’action en progression de 8,51% à 15,30 euros, soit l’une des meilleures performances du marché SRD. Le spécialiste des technologies laser a signé un accord avec la société italienne Prima Industrie portant sur le rachat de sa filiale Convergent Photonics (Italie) et des actifs de Convergent détenus par Prima Industrie North America (Etats-Unis).

Convergent Photonics a réalisé un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros en 2022 pour un EBITDA négatif de 1,5 million d'euros. La cible est spécialisée dans les lasers semi-conducteurs et de packaging de diodes laser, ainsi que dans les lasers à fibre de forte puissance pour le secteur médical (urologie, chirurgie…).

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé, mais elle sera financée par la trésorerie disponible ou par le tirage des lignes bancaires dont dispose le groupe, dans le respect des covenants.

" Cette acquisition permettra à Lumibird de renforcer encore davantage sa souveraineté dans le domaine des lasers et de l'optronique. Elle complète également avec l'arrivée du semi-conducteur, les investissements stratégiques déjà réalisés sur la fibre optique et les composants dérivés ", a expliqué la société.

Elle permet à Lumibird de devenir indépendant à terme sur la fourniture de composants critiques et " lui confère des capacités d'innovation accrues à l'échelle des matériaux et des composants, tout en internalisant les marges de composants onéreux ".

L'intégration de ces activités permettra le développement de la branche médicale sur d'autres marchés que celui de l'ophtalmologie sur lequel le groupe est déjà en position de leadership. En totale synergie avec la branche photonique qui fournira les lasers de forte puissance, la voie d'applications en Urologie et gynécologie est ainsi ouverte.

Les parties s'attendent à une réalisation effective de la transaction au cours du deuxième semestre 2023, sous réserve de l'accord des autorités de régulation et de contrôle en Italie et aux Etats-Unis.

