Lumibird : lancement d'une augmentation de capital

(CercleFinance.com) - Lumibird annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du DPS (droit préférentiel de souscription) d'environ 31,6 millions d'euros, pouvant être portée à 36,3 millions d'euros en cas de demande supplémentaire. La souscription des actions nouvelles sera ouverte du 27 mai au 9 juin inclus, à un prix de neuf euros par action, représentant une décote faciale de 9,1% par rapport au cours de clôture de l'action Lumibird le 19 mai. La levée de fonds sera ouverte au public uniquement en France. Le spécialiste des technologies laser précise que des engagements de souscription à hauteur de 75% de l'émission ont été pris par le concert majoritaire.

