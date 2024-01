Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lumibird: hausse de près de 7% du CA en 2023 information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Le spécialiste des technologies laser Lumibird indique avoir enregistré en 2023 un chiffre d'affaires annuel de 203,6 millions d'euros, en hausse de 6,6% (+7,5% à périmètre et taux de change constants).



Le niveau de chiffre d'affaires atteint au quatrième trimestre (64,6 millions) doit permettre au groupe de confirmer son objectif ajusté mi-décembre 2023 d'une marge d'EBITDA supérieure à 17% à périmètre constant.



Lumibird ajoute 'conserver sa trajectoire de croissance portée par la dynamique de ses marchés clés (défense / spatial, médical)' et 'anticiper pour les années à venir une croissance plus rentable, concrétisant les fruits de ses investissements'.





