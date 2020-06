Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lumibird : feu vert à une acquisition en Australie Cercle Finance • 11/06/2020 à 09:02









(CercleFinance.com) - Lumibird annonce avoir obtenu l'autorisation du projet d'acquisition des activités laser et ultrasons d'Ellex par l'autorité de la concurrence australienne (ACCC). Cette condition suspensive étant levée, l'opération devrait être finalisée d'ici le 30 juin. Pour rappel, le spécialiste français des technologies laser avait annoncé cette transaction en décembre dernier, pour un prix de 100 millions de dollars australiens (environ 62 millions d'euros), financé en partie sur fonds propres et par endettement bancaire.

Valeurs associées LUMIBIRD Euronext Paris 0.00%