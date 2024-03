Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lumibird: EBITDA amélioré de 10% en 2023 information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 14:03









(CercleFinance.com) - Lumibird publie un résultat net en recul de 38% à 7,1 millions d'euros au titre de 2023, mais avec un EBITDA amélioré de 10% à 34,5 millions, 'reflétant la maîtrise des charges dans un contexte de croissance du chiffre d'affaires'.



Le spécialiste des technologies laser a vu son chiffre d'affaires annuel augmenter de 6,6% à 203,6 millions d'euros, avec 'une dynamique porteuse sur l'ensemble des marchés adressés, notamment sur le segment défense/spatial qui a connu un fort développement'.



Se disant 'plus que jamais positionné pour bénéficier des tendances porteuses de ses marchés', Lumibird prévoit 'de maintenir une croissance à périmètre constant supérieure à 8% et de poursuivre l'amélioration de sa rentabilité'.





Valeurs associées LUMIBIRD Euronext Paris +3.84%