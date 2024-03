Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lumibird: deux commandes de Saab pour OdiPro information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Lumibird annonce avoir reçu deux commandes de Saab pour son télémètre laser OdiPro, pour une valeur totale d'environ 130 millions de couronnes suédoises (soit 11,5 millions d'euros) sur une durée de contrat de 2024 à 2029.



Le spécialiste des technologies de laser fournira le télémètre laser OdiPro pour le véhicule de combat CV90 de BAE System commandé par la Slovaquie et la République tchèque en 2024. Les travaux seront réalisés à Göteborg, en Suède.



Avec ces commandes, le volume total d'OdiPro et de ses variantes dépasse désormais les 1.000 unités, utilisées par neuf pays européens. Lumibird espère qu'elles seront suivies d'autres commandes similaires pour le CV90.





