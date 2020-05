LUMIBIRD : detection d'une fraude d'un montant maximum de 3,8 millions d'euros

(AOF) - Lumibird a indiqué que la direction du groupe a découvert le 12 mai en fin de journée que sa filiale britannique Halo Photonics a été victime depuis le 16 avril d'une fraude aux moyens de paiement. Le spécialiste du laser précise que la fraude, d'un montant maximum de 3,8 millions d'euros (avant déductions éventuelles résultant des actions légales et des mesures de récupération d'une partie des fonds détournés) est aujourd'hui maîtrisée et n'est pas de nature à remettre en cause le développement du groupe.

La société indique avoir immédiatement déposé plainte auprès des différentes autorités compétentes et pris toutes les mesures adéquates pour faire cesser les détournements de fonds.

Lumibird souligne qu'à la suite de cet incident, le groupe a procédé à une revue des procédures existantes de prévention des cyber-attaques et intrusions frauduleuses dans ses systèmes IT et ouvert une enquête interne afin de déterminer l'origine de la défaillance et les mesures additionnelles à mettre en œuvre afin d'empêcher toute nouvelle fraude.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Biens d'équipement

Après quatre années de forte croissance, portée en particulier par l'aéronautique, l'automobile et la mécanique, les achats de machines-outils en France ont légèrement baissé en 2018 selon l'étude de marché annuelle du Symop, le syndicat professionnel du secteur. Les ventes ont atteint 1,632 milliards d'euros en France, en baisse de 0,6% par rapport à 2017. Face à ce ralentissement, les producteurs français ont mieux résisté que leurs voisins européens, notamment allemands et italiens. Leur positionnement sur des marchés de niche, plutôt haut de gamme, leur est donc profitable. Avec 739 millions d'euros de machines produites en 2018 ils constituent seulement 3% de la production européenne. Les commandes ont très légèrement progressé (+0,9%).

Le Symop table sur une progression limitée à 2% du marché des machines-outils en 2109 en raison de la conjoncture internationale, marquée par le Brexit et la guerre commerciale sino-américaine.