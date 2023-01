Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Lumibird: croissance de 18% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 31/01/2023 à 08:45

(CercleFinance.com) - Le spécialiste des technologies laser Lumibird annonce avoir enregistré au 31 décembre 2022 un chiffre d'affaires annuel de 191 millions d'euros, en hausse de 18% en données brutes, et de 12% à périmètre et taux de change constants.



La rentabilité est en phase de normalisation sur le second semestre avec un taux de marge d'EBITDA entre 18 et 19%, permettant un rattrapage partiel de sa baisse observée au premier, avec un EBITDA annuel 2022 estimé entre 30 et 32 millions d'euros.



En 2023, le groupe confirme son objectif de réaliser une croissance organique de son chiffre d'affaires de 8 à 10% et une marge d'EBITDA dans une fourchette de 20 à 25%. Il continue en outre d'être actif sur les opportunités d'acquisition potentielle.