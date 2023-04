Lumibird : autorisation de mise sur le marché en Chine du Vitra 2

(AOF) - Lumibird a annoncé aujourd’hui que sa division médicale, Lumibird Medical, a obtenu l’approbation de mise sur le marché en Chine de son laser de photo-coagulation Vitra 2 par l’Autorité de santé chinoise (NMPA). Le groupe précise qu’il s’agit d’un produit important de la gamme des laser de traitement des pathologies de la rétine (DMLA, rétinopathie diabétique).

Pour Jean-Marc Gendre, Directeur général de Lumibird Medical, " cet enregistrement intervenant après une longue période d'étude du dossier aura un impact dès le deuxième trimestre sur les ventes de Vitra 2 en Chine. Il ouvre la voie à d'autres autorisations de mise sur le marché chinois pour des produits phares de la gamme. Pour l'année 2023, la seule mise sur le marché du Vitra 2 devrait déjà nous permettre d'accroître nos ventes de 25%, par rapport à un chiffre d'affaires de 4,8 millions d'euros en Chine en 2022. "

Après une période contrastée depuis 2021 sur le marché chinois (effet Covid, délais administratifs…) Lumibird Medical compte poursuivre l'implantation de ses produits en Chine auprès des hôpitaux avec des perspectives de croissance sur l'ensemble de ses gammes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Une autonomie allemande pas si simple

La Chine est depuis six ans le premier partenaire économique de l'Allemagne. Or, Outre-Rhin, les entreprises sont appelées à réduire leur forte dépendance envers le géant asiatique du fait d'une montée en puissance des tensions géopolitiques avec le pays. Dans ce contexte, la puissante VDMA pointe l'importance du marché chinois et le danger que représenterait un arrêt trop brutal des liens avec la Chine. Le pays constitue, en effet, le second marché d'exportation et la première destination des investissements pour l'ingénierie mécanique et industrielle allemande. La fédération reconnaît néanmoins la nécessité de diversifier les partenaires commerciaux de l'économie allemande.