Lumibird : acquisition en Scandinavie

(CercleFinance.com) - Lumibird annonce l'acquisition au 31 juillet de EssMed AB, distributeur suédois de dispositif médicaux de haute qualité pour l'ophtalmologie. Présent en Suède, en Finlande et en Norvège, il réalise un chiffre d'affaires d'environ deux millions d'euros. La société française a pour objectif d'accroître la présence commerciale des produits Quantel Medical et Ellex en Scandinavie. Elle reprend également la distribution de produits tiers, ce qui lui confère un poids plus important auprès des clients finaux.

