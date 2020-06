Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lumibird : acquisition des activités d'Ellex finalisée Cercle Finance • 30/06/2020 à 07:44









(CercleFinance.com) - Lumibird annonce avoir finalisé le 30 juin l'acquisition, pour 100 millions de dollars australiens, des activités laser et ultrasons d'Ellex, acquisition qui double la taille de sa division Médical à environ 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. 'Au-delà de l'effet taille, les complémentarités en matière de gammes de produits, de R&D et de présence commerciale font de cette alliance un projet fortement créateur de valeur', commente le spécialiste français du laser. Lumibird s'enrichit ainsi de produits complémentaires à sa gamme actuelle et étend sa présence géographique, notamment aux Etats-Unis et au Japon, deux premiers marchés mondiaux pour les dispositifs médicaux en ophtalmologie.

