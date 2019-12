Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lumibird : acquisition d'activités en Australie Cercle Finance • 24/12/2019 à 09:42









(CercleFinance.com) - Lumibird indique avoir signé un accord avec la société australienne Ellex Medical portant sur l'acquisition de ses activités laser et ultrason d'Ellex à un prix de 100 millions de dollars australiens (environ 62 millions d'euros). 'Cette acquisition donnera naissance à un leader mondial des technologies laser et ultrasons pour le diagnostic et le traitement des maladies oculaires', affirme le spécialiste français des technologies laser. L'acquisition sera soumise au vote des actionnaires d'Ellex lors d'une assemblée générale prévue au premier semestre 2020, pour une réalisation de l'opération mi-2020. Elle sera financée en partie sur fonds propres et par endettement bancaire.

Valeurs associées LUMIBIRD Euronext Paris +14.18%