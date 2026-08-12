 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lumentum Holdings en hausse après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour le premier trimestre
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 10:38
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Le fabricant de produits photoniques Lumentum Holdings LITE.O voit son action progresser de plus de 8% à 887,40 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** LITE a annoncé un chiffre d'affaires au premier trimestre supérieur aux attentes des analystes et a dépassé les estimations du quatrième trimestre

** La société a également publié un chiffre d'affaires de 1,01 milliard de dollars au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 987,9 millions de dollars; son bénéfice par action ajusté s'est établi à 3,23 dollars, dépassant l'estimation de 2,97 dollars – données compilées par LSEG

** Ces résultats supérieurs aux prévisions s’expliquent par la forte demande pour les composants optiques de la société, qui sont essentiels aux infrastructures d’IA

** Vingt-trois des 27 courtiers attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, quatre “conserver”; leur objectif de cours médian est de 1 116,15 dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 122,6% depuis le début de l'année

Valeurs associées

LUMENTUM HLDNGS
820,5900 USD NASDAQ +0,87%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,65 +9,06%
CAC 40
8 707,9 -0,08%
INNATE PHARMA
2,15 +13,16%
Pétrole Brent
89,14 -0,18%
2CRSI
27,82 -1,21%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank