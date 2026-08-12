Lumentum Holdings en hausse après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour le premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Le fabricant de produits photoniques Lumentum Holdings LITE.O voit son action progresser de plus de 8% à 887,40 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** LITE a annoncé un chiffre d'affaires au premier trimestre supérieur aux attentes des analystes et a dépassé les estimations du quatrième trimestre

** La société a également publié un chiffre d'affaires de 1,01 milliard de dollars au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 987,9 millions de dollars; son bénéfice par action ajusté s'est établi à 3,23 dollars, dépassant l'estimation de 2,97 dollars – données compilées par LSEG

** Ces résultats supérieurs aux prévisions s’expliquent par la forte demande pour les composants optiques de la société, qui sont essentiels aux infrastructures d’IA

** Vingt-trois des 27 courtiers attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, quatre “conserver”; leur objectif de cours médian est de 1 116,15 dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 122,6% depuis le début de l'année