LULULEMON plus optimiste sur ses perspectives

(AOF) - Lululemon Athletica a relevé ses objectifs pour le quatrième trimestre. Le fabricant de vêtements de yoga haut de gamme vise désormais des revenus compris entre 1,37 et 1,38 milliard de dollars sur la base de ventes à données comparables en progression de 15% à 20%. Le consensus s'élève à 1,35 milliard de dollars. Il ciblait auparavant des ventes entre 1,315 et 1,33 milliard de dollars sur la base de ventes à données comparables en progression de 10% à 15%. Le bénéfice par action ajusté est prévu entre 2,22 et 2,25 dollars contre de 2,10 à 2,13 dollars auparavant.

Le marché tablait sur 2,15 dollars.