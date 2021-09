Lululemon fait sauter les consensus

(AOF) - Lululemon Athletica a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions annuelles. Le fabricant de "yoga pants" profite pleinnement de la quête de bien être, physique et moral de la société. Il bénéficie également de l'intérêt des individus souhaitant, ou pouvant, combiner confort et luxe. Or, le secteur du luxe ne s'est jamais aussi bien porté qu'après le Covid. Au deuxième trimestre, le groupe américain a réalisé un bénéfice net de 208,1 millions de dollars, ou 1,59 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA ressort à 1,65 dollar.

Le chiffre d'affaires est ressorti à 1,45 milliard de dollars contre 902,3 millions de dollars un an plus tôt.

Les analystes tablaient sur un BPA, hors éléments exceptionnels, de 1,19 dollar et sur un chiffre d'affaires de 1,33 milliard.

Pour l'exercice complet, la marque mythique du sport haut de gamme table sur un BPA compris entre 7,38 et 7,48 dollars par action et sur un chiffre d'affaires compris entre 6,19 et 6,26 milliards.

Elle visait auparavant un BPA compris entre 6,52 et 6,65 dollars et sur un chiffre d'affaires compris entre 5,83 et 5,91 milliards.

Les analystes visent pour leur part un BPA de 6,93 dollars et un chiffre d'affaires de 5,94 milliards.

Pour le trimestre en cours, le groupe prévoit un BPA compris entre 1,33 et 1,38 dollar et un chiffre d'affaires compris entre 1,4 et 1,43 milliard. Le consensus vise, lui, un BPA de 1,32 dollar et un chiffre d'affaires de 1,32 milliard.

