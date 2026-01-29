Lukoil va vendre ses actifs internationaux à Carlyle Group

par Vladimir Soldatkin et Olesya Astakhova

La société russe Lukoil

LKOH.MM , soumise à des sanctions, a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour vendre la plupart de ses actifs étrangers, d'une valeur totale d'environ 22 milliards de dollars (18,35 milliards d'euros), à la société américaine de capital-investissement Carlyle Group CG.O , sous réserve de l'approbation du gouvernement américain.

Lukoil a déclaré avoir convenu avec Carlyle de vendre sa filiale LUKOIL International GmbH, qui supervise les actifs étrangers de la société. Les actifs étrangers totaux de Lukoil sont évalués par les analystes à environ 22 milliards de dollars.

"L'accord signé n'est pas exclusif pour la société et est soumis à certaines conditions préalables, telles que l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires, y compris l'autorisation du Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain pour la transaction avec Carlyle", a déclaré Lukoil.

Lukoil et Rosneft ROSN.MM , le plus grand producteur de pétrole russe, ont fait l'objet de sanctions des États-Unis en octobre dernier, en réponse, selon Washington, à la lenteur des progrès dans les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine.

Ces sanctions interviennent alors que le président américain Donald Trump cherche à contraindre Moscou à accepter un accord de paix en Ukraine.

Le Trésor américain avait donné à Lukoil jusqu'au 28 février pour vendre son portefeuille mondial.

