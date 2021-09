Luis de Guindos (BCE) : pour l'inflation, les risques sont orientés à la hausse

(AOF) - " L'inflation de cette année pourrait être encore plus élevée que ce que nous pensons actuellement si les problèmes d'approvisionnement persistent " , a prévenu Luis de Guindos, vice-président de la Banque centrale européenne dans un entretien au Het Financieele Dagblad.

" Cela a des conséquences non seulement sur les prix des micropuces et des semi-conducteurs, mais aussi sur les prix de l'énergie et des transports, par exemple. De plus, jusqu'à présent, les hausses de salaires liées à l'augmentation des prix ont été rares. Cela pourrait changer à l'automne, lorsque de nombreuses négociations salariales seront entamées, et nous serons vigilants quant à cette éventuelle évolution " a-t-il ajouté.