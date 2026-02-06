Luigi Mangione sera jugé le 8 juin dans l'affaire d'État pour le meurtre d'un PDG

Luigi Mangione , l'homme accusé d'avoir tiré mortellement sur un cadre de l'assurance maladie à l'extérieur d'un hôtel à New York, sera jugé pour meurtre le 8 juin par un tribunal d'État à Manhattan, a déclaré un juge vendredi.

Mangione, 27 ans, est accusé d'avoir abattu le directeur général de UnitedHealthcare, Brian Thompson, sur un trottoir de Midtown Manhattan. Les autorités publiques ont condamné l'assassinat, mais celui-ci a déclenché une vague de critiques à l'égard des pratiques du secteur de l'assurance maladie aux États-Unis. Mangione a plaidé non coupable des accusations de meurtre, d'usage d'armes et de contrefaçon. Il a également plaidé non coupable des accusations de harcèlement dans une affaire fédérale distincte dont le procès est prévu le 13 octobre.

Le juge de la Cour suprême Gregory Carro a fixé la date du procès dans l'affaire d'État lors d'une audience qui s'est tenue vendredi et à laquelle Mangione était présent avec ses avocats.

Les procureurs du bureau du procureur de Manhattan, Alvin Bragg, ont fait pression pour un procès rapide dans l'espoir d'aller devant les procureurs fédéraux.

Thompson, qui dirigeait les activités d'assurance santé de UnitedHealth Group UNH.N , a été abattu le 4 décembre 2024 à l'extérieur de l'hôtel Hilton où il séjournait pour une réunion d'investisseurs.

Mangione a été arrêté en Pennsylvanie après une chasse à l'homme de cinq jours et est emprisonné depuis lors. Il est devenu un héros populaire en ligne pour certains Américains qui dénoncent les coûts élevés des soins de santé et les pratiques de refus des compagnies d'assurance.

Les procureurs de l'État avaient initialement accusé Mangione de terrorisme, mais M. Carro a rejeté cette accusation après avoir constaté qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour démontrer que les actions présumées de Mangione visaient à influencer la politique publique.

Les procureurs fédéraux du bureau du procureur du district sud de New York ont séparément porté des accusations de meurtre, d'usage d'armes et de harcèlement à l'encontre de Mangione et ont déclaré qu'ils demanderaient la peine de mort.

En janvier, le juge chargé de cette affaire a rejeté les accusations de meurtre et de port d'armes sur un point de droit. Cela a éliminé la possibilité d'une condamnation à mort, mais Mangione pourrait être condamné à la prison à vie s'il est reconnu coupable de harcèlement.