 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Luigi Mangione sera jugé le 8 juin dans l'affaire d'État pour le meurtre d'un PDG
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 17:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jack Queen

Luigi Mangione , l'homme accusé d'avoir tiré mortellement sur un cadre de l'assurance maladie à l'extérieur d'un hôtel à New York, sera jugé pour meurtre le 8 juin par un tribunal d'État à Manhattan, a déclaré un juge vendredi.

Mangione, 27 ans, est accusé d'avoir abattu le directeur général de UnitedHealthcare, Brian Thompson, sur un trottoir de Midtown Manhattan. Les autorités publiques ont condamné l'assassinat, mais celui-ci a déclenché une vague de critiques à l'égard des pratiques du secteur de l'assurance maladie aux États-Unis. Mangione a plaidé non coupable des accusations de meurtre, d'usage d'armes et de contrefaçon. Il a également plaidé non coupable des accusations de harcèlement dans une affaire fédérale distincte dont le procès est prévu le 13 octobre.

Le juge de la Cour suprême Gregory Carro a fixé la date du procès dans l'affaire d'État lors d'une audience qui s'est tenue vendredi et à laquelle Mangione était présent avec ses avocats.

Les procureurs du bureau du procureur de Manhattan, Alvin Bragg, ont fait pression pour un procès rapide dans l'espoir d'aller devant les procureurs fédéraux.

Thompson, qui dirigeait les activités d'assurance santé de UnitedHealth Group UNH.N , a été abattu le 4 décembre 2024 à l'extérieur de l'hôtel Hilton où il séjournait pour une réunion d'investisseurs.

Mangione a été arrêté en Pennsylvanie après une chasse à l'homme de cinq jours et est emprisonné depuis lors. Il est devenu un héros populaire en ligne pour certains Américains qui dénoncent les coûts élevés des soins de santé et les pratiques de refus des compagnies d'assurance.

Les procureurs de l'État avaient initialement accusé Mangione de terrorisme, mais M. Carro a rejeté cette accusation après avoir constaté qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour démontrer que les actions présumées de Mangione visaient à influencer la politique publique.

Les procureurs fédéraux du bureau du procureur du district sud de New York ont séparément porté des accusations de meurtre, d'usage d'armes et de harcèlement à l'encontre de Mangione et ont déclaré qu'ils demanderaient la peine de mort.

En janvier, le juge chargé de cette affaire a rejeté les accusations de meurtre et de port d'armes sur un point de droit. Cela a éliminé la possibilité d'une condamnation à mort, mais Mangione pourrait être condamné à la prison à vie s'il est reconnu coupable de harcèlement.

Valeurs associées

UNITEDHEALTH GRO
274,240 USD NYSE +2,16%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    Société Générale: résultats records en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 06.02.2026 18:02 

    En difficulté en 2023, la banque Société Générale s’est redressée depuis l’arrivée de son nouveau directeur général, Slawomir Krupa, et peut désormais se féliciter d’avoir atteint en 2025 des niveaux records de revenus et de bénéfice net. "La transformation de ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent en hausse
    information fournie par AFP 06.02.2026 17:53 

    Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi à l'issue d'une semaine dense en actualité économique et qui a été marquée par les doutes du marché sur les gagnants et perdants de la course à l'intelligence artificielle. La Bourse de Paris a avancé de 0,43%, ... Lire la suite

  • Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, à Davos, en Suisse, le 23 janvier 2025. ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Sur les marchés, un début d'année difficile pour l'intelligence artificielle
    information fournie par Boursorama avec AFP 06.02.2026 17:52 

    La bulle de l'intelligence artificielle commence-t-elle à craquer? Le secteur tech subit des secousses sur les marchés mondiaux depuis le début de l'année, rattrapé par les doutes sur ses valorisations stratosphériques et la rentabilité de ses investissements. ... Lire la suite

  • Les anneaux olympiques sur le toit du stade olympique à Cortina d'Ampezzo, le 2 février 2026 en Italie ( AFP / Odd ANDERSEN )
    L'Italie accueille le monde pour ses troisièmes JO d'hiver
    information fournie par AFP 06.02.2026 17:42 

    L'heure approche: l'Italie ouvre vendredi soir pour la troisième fois les Jeux olympiques d'hiver, de retour en Europe dans un format inédit de sites éparpillés, censé réduire leur impact environnemental face au changement climatique qui menace l'existence même ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank