Luigi Mangione au tribunal pour une audience dans l'affaire de l'assassinat du directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Luigi Mangione, l'homme accusé d'avoir abattu un cadre de l'assurance maladie à l'extérieur d'un hôtel de Manhattan, a comparu devant un tribunal fédéral vendredi, alors qu'un juge examine si des éléments de preuve clés devraient être inclus dans l'affaire de meurtre passible de la peine de mort.

Mangione, 27 ans, est accusé d'avoir abattu le directeur général de UnitedHealthcare UNH.N , Brian Thompson, sur un trottoir du centre de Manhattan. Les autorités publiques ont condamné cet assassinat choquant, mais Mangione est devenu une sorte de héros populaire pour certains Américains qui dénoncent les coûts élevés des soins de santé et les pratiques des compagnies d'assurance. Il a plaidé non coupable des accusations de meurtre, de harcèlement et d'usage d'armes et est apparu en tenue de prisonnier lors de l'audience de vendredi devant la juge de district américaine Margaret Garnett à Manhattan.

Les avocats de Mangione soutiennent que les procureurs du bureau du procureur du district sud de New York ne devraient pas pouvoir utiliser les preuves trouvées dans le sac à dos de Mangione - notamment un pistolet 9 millimètres, un silencieux et des notes de journal - parce que la police l'a fouillé illégalement sans mandat.

Les procureurs ont fait valoir que les policiers d'Altoona, en Pennsylvanie, n'avaient pas besoin de mandat parce qu'ils avaient légalement arrêté Mangione pour avoir fourni de fausses pièces d'identité et qu'ils étaient légalement autorisés à fouiller le sac à la recherche d'objets dangereux avant de le transporter.

Garnett a ordonné à un officier de la police d'Altoona de témoigner, lors de l'audience de vendredi, sur les procédures standard du service en matière de sécurisation, de sauvegarde et d'inventaire des biens d'une personne lorsqu'elle est arrêtée dans un lieu public.

Les procureurs ont appelé à la barre le chef adjoint de la police d'Altoona, Nathan Snyder, pour qu'il témoigne des politiques et procédures écrites du service concernant la gestion des biens récupérés par les agents.

Les avocats de Mangione demandent séparément à Garnett de rejeter un acte d'accusation contre Mangione en raison de prétendues lacunes juridiques, ou d'empêcher les procureurs de requérir la peine de mort en raison de violations présumées des droits constitutionnels de Mangione. Garnett a programmé la sélection du jury pour le début du mois de septembre.

Mangione a plaidé non coupable de meurtre et d'autres chefs d'accusation dans une affaire distincte portée par le bureau du procureur de Manhattan, Alvin Bragg.

Le juge chargé de cette affaire examine également la demande des avocats de Mangione de supprimer les éléments de preuve contenus dans le sac à dos. La date du procès n'a pas encore été fixée.