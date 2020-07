Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lufthansa veut supprimer 1.000 postes administratifs et réduire la direction de 20% Reuters • 07/07/2020 à 13:00









BERLIN, 7 juillet (Reuters) - Lufthansa LHAG.DE a annoncé mardi de nouvelles mesures dans le cadre de son plan de restructuration, comprenant notamment une réduction de 20% des postes de direction et la suppression de 1.000 emplois administratifs. Le groupe allemand, frappé comme les autres compagnies aériennes par la pandémie due au nouveau coronavirus, va également réduire de moitié ses achats d'appareils. Son plan prévoyait jusqu'ici l'achat d'un maximum de 80 avions d'ici à 2023. Lufthansa, qui emploie environ 138.000 personnes dans le monde, veut supprimer en tout 22.000 postes, un objectif réaffirmé par le groupe. Ses actionnaires ont approuvé le mois dernier à la quasi-unanimité le plan de sauvetage de neuf milliards d'euros proposé par le gouvernement allemand. (Emma Thomasson; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.22% DT LUFTHANSA XETRA +0.48%