Lufthansa : une offre renforcée de destinations au soleil

(CercleFinance.com) - Lufthansa a annoncé ce week-end son intention de renforcer son offre vers les destinations du sud de l'Europe afin d'accompagner la reprise de la demande pour les vols de loisirs. Au vu du boom des réservations constaté pour le mois d'octobre, la compagnie arienne allemande a décidé d'ajouter plus de 80 liaisons depuis Francfort vers plusieurs villes ensoleillées d'Espagne, du Portugal, de l'Italie et de la Grèce. Au départ de Munich, ce sont plus de 50 vols qui seront ajoutés cet automne. Lufthansa explique que l'Espagne reste la destination la plus recherchée des vacanciers, avec notamment une forte demande pour Palma de Majorque, les Canaries, Fuerteventura, Malaga et Séville. Le transporteur évoque aussi une demande importante pour Faro et Madère (Portugal), la Sardaigne et la Sicile (Italie) ainsi que Rhodes (Grèce) en vue des congés de la Toussaint. Lufthansa a également annoncé lundi la location de quatre nouveaux Airbus A350-900, une décision devant porter sa flotte d'appareils A350 à 21 modèles au début 2022.

