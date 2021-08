Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lufthansa : un discours positif malgré les pertes information fournie par Cercle Finance • 05/08/2021 à 11:53









(CercleFinance.com) - Lufthansa s'est montré optimiste ce jeudi, anticipant une hausse de son chiffre d'affaires cette année en dépit des difficultés liées à la situation sanitaire. Dans son communiqué, la compagnie aérienne allemande dit tabler sur une évolution 'favorable' de la demande pour le tourisme sur la seconde partie de l'année, assortie d'un redressement de l'activité de voyages d'affaires. Lufthansa - qui a supprimé 30.000 postes sur les 130.000 qu'elle comptait avant la crise - a annoncé jeudi une perte d'exploitation de 979 millions d'euros pour le deuxième trimestre, contre un déficit de 1,8 milliard un an plus tôt. Son chiffre d'affaires trimestriel se monte à 3,2 milliards d'euros, soit une hausse de 70% d'une année sur l'autre. Ses perspective pour 2021 ont été maintenues, avec un chiffre d'affaires toujours attendu en hausse et une perte opérationnelle qui devrait se réduire à la faveur d'efforts importants en termes de réductions de coûts. Vers 11h45, le titre Lufthansa cédait 0,5% alors que l'indice européen regroupant les valeurs du voyage et du transport aérien, le STOXX Europe 600 Travel & Leisure, était globalement stable.

Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA -0.78%