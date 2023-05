Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lufthansa: un CA en hausse de 40 % au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/05/2023 à 09:59









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 40 % au premier trimestre pour atteindre 7,0 milliards d'euros. Le nombre de passagers a augmenté de manière significative pour atteindre 22 millions. Le rendement moyen est supérieur de 19 % à celui de 2019.



L'EBIT ajusté s'affiche à -273 millions d'euros, soit une amélioration de 53 % par rapport à l'année précédente.



La marge EBIT ajustée s'est améliorée en conséquence pour atteindre -3,9 %t (année précédente : -11,5 %). La perte nette a diminué de 20 % pour atteindre -467 millions d'euros (année précédente : -584 millions d'euros).



Les perspectives ont été confirmées pour l'ensemble de l'année, les résultats du deuxième trimestre devraient dépasser ceux de 2019.



' Nous nous attendons maintenant à un boom des voyages pendant l'été ainsi qu'à un nouveau record de nos recettes de trafic pour l'ensemble de l'année. Sur les liaisons court et moyen-courriers axées sur les loisirs, la demande dépasse déjà les niveaux de 2019 ', précise Carsten Spohr, directeur général de Deutsche Lufthansa.





