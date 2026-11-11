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Lufthansa : SWISS reporte la reprise de ses vols vers Dubaï
information fournie par Zonebourse 11/11/2026 à 15:53

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La compagnie aérienne suisse a annoncé, en coordination avec le groupe Lufthansa, le report de la reprise de ses vols vers Dubaï, initialement prévue le 25 novembre, jusqu'à la fin du programme hivernal 2026-2027, le 27 mars, invoquant des raisons opérationnelles.

Parallèlement, la filiale de Lufthansa renforcera sa liaison entre Zurich et New Delhi à compter du 2 décembre et jusqu'à la fin de la saison hivernale. En complément de son vol quotidien habituel, la compagnie proposera une deuxième fréquence quotidienne, assurée principalement par un Airbus A340.

SWISS a précisé que les passagers concernés par les annulations seraient informés et réacheminés sur d'autres vols.

Peu avant 16h00, le groupe aérien allemand, qui abrite également Austrian Airlines, Brussels Airlines et Eurowings, avance de 0,93% à Francfort.

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