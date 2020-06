Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lufthansa : sortie du DAX le 22 juin Cercle Finance • 05/06/2020 à 10:32









(CercleFinance.com) - Lufthansa grimpe de plus de 6% à Francfort, alors que Deutsche Börse annonce la sortie de cette action de la liste des 30 valeurs composantes du DAX, à partir du 22 juin prochain, et son remplacement à cette date par le titre du groupe immobilier Deutsche Wohnen. Exclu de l'indice-phare de la place de Francfort, le titre de la compagnie aérienne allemande rejoindra ainsi le MDAX, qui regroupe les 50 plus importantes capitalisations boursières de Francfort qui suivent celles faisant partie du DAX.

Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA +6.50%