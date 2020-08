Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lufthansa signe un accord avec ses pilotes pour baisser les coûts Reuters • 19/08/2020 à 17:29









BERLIN, 19 août (Reuters) - Lufthansa LHAG.DE a annoncé mercredi être parvenu à un accord avec ses pilotes sur un ensemble de mesures de réduction des coûts qui doivent permettre d'éviter des suppressions de postes jusqu'au printemps prochain. En échange d'une garantie d'emploi au moins jusqu'au 31 mars 2021, le syndicat des pilotes Vereinigung Cockpit (VC) a accepté la réduction des compléments de rémunération qui s'ajoutent aux allocations pour chômage partiel ainsi qu'une diminution des prestations de retraite jusqu'à la fin 2020, a précisé la compagnie aérienne allemande, qui emploie quelque 5.000 pilotes. Les augmentations salariales précédemment négociées pour cette année seront par ailleurs reportées à janvier 2021. Selon le syndicat VC, cet accord de court terme donne aux deux parties le temps de travailler sur un accord à plus long terme. Lufthansa, qui a publié la semaine dernière une perte d'exploitation de 1,7 milliard d'euros au titre du seul deuxième trimestre, a déjà averti qu'elle ne pourrait éviter des suppressions de postes de pilotes au-delà de mars prochain qu'à condition qu'un accord à long terme ne se traduise par une réduction de la masse salariale. La compagnie, qui a reçu en juin une aide publique de neuf milliards d'euros, s'attend à revenir à environ 50% de sa capacité normale d'ici la fin 2020 et aux deux tiers du niveau de l'année dernière en 2021. Le personnel navigant a voté en faveur d'un accord visant à interrompre les augmentations de salaires et à réduire le temps de travail, a déclaré samedi le syndicat du personnel de cabine UFO. Lufthansa s'est parallèlement retiré des discussions avec le syndicat Verdi, qui représente quelque 35.000 membres du personnel au sol de la compagnie. (Riham Alkousaam et Emma Thomasson; version française Elena Smirnova, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA +3.62%