Lufthansa: retour à un EBIT positif sur le 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 03/08/2023 à 14:14

(CercleFinance.com) - Sur le premier semestre 2023, Lufthansa annonce avoir enregistré un EBIT ajusté de 812 millions d'euros, contre une perte de 185 millions un an auparavant, soit une marge de 4,9% pour un chiffre d'affaires en croissance de 26% à 16,4 milliards.



'La forte demande mondiale de transport aérien a entraîné une augmentation significative du nombre de passagers', souligne le groupe allemand, qui a accueilli plus de 55 millions de voyageurs sur ses lignes, soit 30% de plus par rapport à la même période en 2022.



En raison des bonnes perspectives pour le second semestre, Lufthansa prévoit désormais, pour l'ensemble de l'année 2023, un EBIT ajusté de plus de 2,6 milliards d'euros (et non plus 'en hausse significative par rapport au 1,5 milliard de l'année précédente').