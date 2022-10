Lufthansa: relèvement des objectifs pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 11:12

(CercleFinance.com) - Lufthansa cède 1% à Francfort, malgré un relèvement par la compagnie aérienne allemande, lundi soir, de ses objectifs pour l'ensemble de 2022, à l'occasion de la publication de ses chiffres préliminaires pour son troisième trimestre.



Il table désormais sur un EBIT ajusté de plus d'un milliard d'euros et un free cash-flow ajusté de plus de deux milliards, reflétant notamment une forte demande attendue pour le transport aérien dans les mois à venir et 'hors circonstances imprévues actuellement'.



Sur le trimestre écoulé, et en dépit des grèves, Lufthansa revendique un EBIT ajusté plus que quadruplé à environ 1,1 milliard d'euros et un free cash-flow ajusté de l'ordre de 400 millions, pour des revenus presque doublés à 10,1 milliards.